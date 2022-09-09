"Наши сердца разбиты": западные СМИ о смерти королевы Елизаветы II

Журналисты рассказали, как Британия будет прощаться с королевой и какие изменения будут ждать Соединенное королевство.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она находилась на троне дольше любого другого британского монарха.

Ее смерть стала темой номер один в западных СМИ.

Издание The Daily Mail напоминает, что принцесса Елизавета Александра Мэри стала королевой 6 февраля 1952 в возрасте 25 лет, когда умер ее отец Георг VI.

Ее правление охватывало 15 британских премьер-министров от сэра Уинстона Черчилля до Лиз Трасс и 14 президентов США

А 9 сентября 2015 года она стала дольше всего правящим британским монархом, превзойдя рекорд королевы Виктории.

"Наши сердца разбиты" – с таким заголовком на обложке вышла The Daily Mail 9 сентября.

Фото: Daily Mail

Британское издание The Independent посвятило смерти королевы многие материалы. В частности, издание рассказало, какие изменения теперь ждут всех британцев.

"Монеты, марки и медали отныне будут иметь не характерный профиль королевы, а профиль ее сына и наследника короля Карла III. Для нового монарха будет разработан новый флаг и герб, а самый известный гимн, конечно, придется изменить. Даже старшие адвокаты, которые в течение 70 лет носят звание советников королевы, должны привыкать к совершенно новому званию – советник короля", — пишет издание.

Ожидается, что Чарльз, подражая своей матери, будет позировать для совершенно нового портрета, который будет использоваться на всех новых наличных денежных знаках, банкнотах и марках, которые попадут в обращение после того, как он сядет на трон. Монеты с портретом королевы, несомненно, продолжат выпускать в ближайшем будущем и все валюты с ее портретом, несмотря на это, будут законными для использования, отмечает The Independent.

Таблоид The Sun раскрывает подробности операции "Лондонский мост" — план действий британской монархии после смерти королевы Елизаветы II.

Сообщается, что сегодня отмечается первый день королевской траура, которая продлится с этого момента до семи дней после похорон королевы. Известно, что похороны состоятся 19 сентября, но это не было подтверждено дворцом, пишет таблоид.

"Король и королева-консорт минувшей ночью остались в Балморале, но сегодня вернутся в Лондон. Несмотря на его горе, долг требует нового суверена Чарльза и его первую аудиенцию в качестве монарха с премьер-министром Лиз Трасс, как ожидается, состоится как можно скорее. В Гайд-парке и других местах будут раздаваться вооруженные салюты — по одному залпу на каждый год жизни королевы. Король также выступит со своим первым телеобращением к нации", — сообщает The Sun.

В Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, вероятно, соберется совет, чтобы официально провозгласить Чарльза новым сувереном. Затем Чарльз проведет свой первый тайный совет в сопровождении новой королевы-консорта Камиллы и Уильяма, также тайных советников, и примет свою личную присягу.

"Мы любили вас, дама" — с таким заголовком на обложке вышла бумажная версия The Sun.

Фото: thesun.co.uk

The Guardian сообщает подробности похорон Елизаветы II. В частности, перед похоронами гроб королевы перенесут из Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где он пробудет пять дней. Ожидается, что гроб перевезут на лафете.

Гроб будет установлен на катафалке в центре Вестминстер-холла, который будет открыт для публики 23 часа в сутки.

Государственные похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве. Гроб будут нести из Вестминстер-холла процессией в аббатство. По всей стране пройдет минута молчания. После одночасовой службы большая церемониальная процессия будет сопровождать гроб в Гайд-парк, где его перенесут с лафета на государственный катафалк и отправят в Виндзорский замок. После процессии через Виндзор в часовне Святого Георга состоится богослужение, во время которого гроб опустят в королевский склеп.

Фото: The Guardian

The Times отмечает, что наследника престола принца Чарльза теперь ждут большие испытания.

"Королева мертва: да здравствует король. Принц, ожидавший корону дольше, чем любой королевский наследник в британской истории, теперь вступил на трон, и вскоре мы получим ответ на вопрос, который задавали столько раз: каким королем будет Чарльз? Будет ли он монархом, который вмешивается, или изменит наше фундаментальное понимание того, что значит быть современным сувереном? Для Чарльза тот факт, что он готовился к этому моменту всю свою взрослую жизнь, как ни парадоксально, делает испытания, с которыми он сталкивается, сложнее, а не легче. Подавляющее большинство людей знало только одного суверена", — пишет издание.

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