"Наші серця розбиті": західні ЗМІ про смерть королеви Єлизавети ІІ

Журналісти розповіли, як Британія прощатиметься з королевою і які зміни чекатимуть на Сполучене королівство

Королева Великої Британії Єлизавета II померла у віці 96 років. Вона перебувала на троні довше за будь-якого іншого британського монарха.

Її смерть стала темою номер один у західних ЗМІ.

Видання The Daily Mail нагадує, що принцеса Єлизавета Олександра Мері стала королевою 6 лютого 1952 року у віці 25 років, коли помер її батько Георг VI.

Її правління охоплювало 15 британських прем'єр-міністрів від сера Вінстона Черчилля до Ліз Трасс і 14 президентів США

А 9 вересня 2015 року вона стала найдовше правлячим британським монархом, перевершивши рекорд королеви Вікторії.

"Наші серця розбиті" - з таким заголовком на обкладинці вийшла The Daily Mail 9 вересня.

Фото: Daily Mail

Британське видання The Independent присвятило смерті королеви багато матеріалів. Зокрема, видання розповіло, які зміни тепер чекають на всіх британців.

"Монети, марки та медалі віднині матимуть не характерний профіль королеви, а профіль її сина та спадкоємця короля Карла III. Для нового монарха буде розроблено новий прапор і герб, а найвідоміший гімн, звичайно, доведеться змінити. Навіть старші адвокати, які протягом 70 років носять звання радників королеви, повинні звикати до абсолютно нового звання - радник короля", - пише видання.

Очікується, що Чарльз, наслідуючи свою матір, позуватиме для абсолютно нового портрета, який використовуватиметься на всіх нових готівкових грошових знаках, банкнотах і марках, які потраплять в обіг після того, як він сяде на трон. Монети з портретом королеви, безсумнівно, продовжать випускати в найближчому майбутньому, і всі валюти з її портретом, незважаючи на це, будуть законними для використання, зазначає The Independent.

Таблоїд The Sun розкриває подробиці операції "Лондонський міст" - плану дій британської монархії після смерті королеви Єлизавети ІІ.

Повідомляється, що сьогодні відзначається перший день королівської трауру, що триватиме з цього моменту до семи днів після похорону королеви. Відомо, що похорони відбудуться 19 вересня, але це не було підтверджено палацом, пише таблоїд.

"Король і королева-консорт минулої ночі залишилися в Балморалі, але сьогодні повернуться до Лондона. Незважаючи на його горе, обов'язок вимагає нового суверена Чарльза та його першу аудієнцію як монарха з прем'єр-міністром Ліз Трасс, як очікується, відбудеться якомога швидше. У Гайд-парку та інших місцях лунатимуть збройні салюти — по одному залпу на кожен рік життя королеви. Король також виступить зі своїм першим телезверненням до нації", - повідомляє The Sun.

В Сент-Джеймсському палаці в Лондоні, ймовірно, збереться рада, щоб офіційно проголосити Чарльза новим сувереном. Потім Чарльз проведе свою першу таємну раду в супроводі нової королеви-консорта Камілли та Вільяма, які також є таємними радниками, і зробить свою особисту присягу.

"Ми любили вас, пані" - з таким заголовком на обкладинці вийшла паперова версія The Sun.

Фото: thesun.co.uk

The Guardian повідомляє подробиці похорону Єлизавети ІІ. Зокрема, перед похоронами труну королеви перенесуть із Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу, де вона пробуде п'ять днів. Очікується, що труну перевезуть на лафеті.

Труну буде встановлено на катафалку в центрі Вестмінстер-холу, який буде відкритий для публіки 23 години на добу.

Державні похорони відбудуться у Вестмінстерському абатстві. Труну нестимуть із Вестмінстер-холу процесією до абатства. По всій країні відбудеться хвилина мовчання. Після одногодинної служби велика церемоніальна процесія супроводжуватиме труну до Гайд-парку, де її перекладуть із лафета до державного катафалка та відправлять до Віндзорського замку. Після процесії через Віндзор у каплиці Святого Георга відбудеться богослужіння, під час якого труну опустять до королівського склепу.

Фото: The Guardian

The Times зазначає, що на спадкоємця престолу принца Чарльза тепер чекають великі випробування.

"Королева мертва: хай живе король. Принц, який чекав на корону довше, ніж будь-який королівський спадкоємець в британській історії, тепер вступив на трон, і незабаром ми отримаємо відповідь на запитання, яке ставили стільки разів: яким королем буде Чарльз? Чи буде він монархом, який втручається, чи змінить наше фундаментальне розуміння того, що означає бути сучасним сувереном Для Чарльза той факт, що він готувався до цього моменту все своє доросле життя, як не парадоксально, робить випробування, з якими він стикається, складнішими, а не легшими. Переважна більшість людей знала тільки одного суверена", - пише видання.

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