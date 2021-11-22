"Насилие под предлогом протеста": премьер Нидерландов возмутился COVID-митингами в стране

Причастных к беспорядкам обещают привлечь к ответственности.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал трехдневные беспорядки из-за антикоронавирусных мер насилием.

Об этом со ссылкой на главу правительства сообщает AFP.

По словам Рютте, всех причастных к беспорядкам привлекут к ответственности.

"Беспорядки в Роттердаме и в нескольких городах по всей стране являются чистым насилием под видом протеста. Я понимаю, что в обществе существует большая напряженность, потому что мы так долго имели дело со злом в виде коронавируса. Я никогда не смирюсь с тем, что идиоты используют чистое насилие", — заявил премьер Нидерландов.

Следует отметить, что в выходные в стране произошли протесты из-за мер правительства, связанных с борьбой с COVID-19. Впрочем, митинг перерос в столкновение с полицией. Как следствие, 13 человек арестовали. Есть раненые и среди людей, и среди правоохранителей.

Как сообщалось, антикарантинные протесты охватили также Италию, Францию и Хорватию. В нидерландском Ротердаме объявлено чрезвычайное положение. Неспокойно было также в Гааге, Гронингене и Тилбурге. Задержали несколько десятков протестующих. Массовые акции против новых ограничений прошли в Брюсселе. Там собралось более 35 тысяч человек.

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