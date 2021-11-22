"Насильство під виглядом протесту": прем'єр Нідерландів обурився COVID-мітингами в країні

Причетних до безладів обіцяють притягнути до відповідальності.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав триденні заворушення через антикоронавірусні заходи насильством.

Про це з посиланням на очільника уряду повідомляє AFP.

За словами Рютте, всіх причетних до безладів притягнуть до відповідальності.

"Заворушення в Роттердамі і в декількох містах по всій країні є чистим насильством під виглядом протесту. Я розумію, що в суспільстві існує велика напруженість, тому що ми так довго мали справу зі злом у вигляді коронавірусу. Я ніколи не змирюся з тим, що ідіоти використовують чисте насильство", - заявив прем'єр Нідерландів.

Слід зауважити, що у вихідні в країні сталися протести через заходи уряду, які пов'язані з боротьбою з COVID-19. Втім, мітинг переріс у зіткнення з поліцією. Як наслідок, 13 людей заарештували. Є поранені і серед людей, і серед правоохоронців.

Як повідомлялося, антикарантинні протести охопили також Італію, Францію та Хорватію. У нідерландському Ротердамі оголошено надзвичайний стан. Неспокійно було також у Гаазі, Гронінгені та Тілбурзі. Затримали кілька десятків протестувальників. Масові акції проти нових обмежень відбулися у Брюсселі. Там зібрались понад 35 тисяч людей.

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