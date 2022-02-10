Насиловал прямо во время приемов: тысячам жертв гинеколога-маньяка выплатят компенсацию

В общей сложности более 5 тысяч женщин пострадали от сексуального насилия за 35 лет работы врача.

Более 300 женщин обвинили Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) в умышленном сокрытии постоянного сексуального насилия врача-гинеколога Джеймса Хипса над пациентками.

Об этом пишет BBC Украина.

Врач Джеймс Хипс работал в студенческом оздоровительном центре университета 35 лет – с 1983 до 2018 года. По словам юристов, он был самым высокооплачиваемым врачом во всем Калифорнийском университете, поэтому тысячи женщин, больных раком и другими тяжелыми заболеваниями, шли к нему за помощью.

Уже в первые годы работы врача стали появляться жалобы потерпевших пациенток. Несмотря на это, университет не начинал расследование в отношении врача Хипса вплоть до 2017 года. В результате женщины начали подавать иски на учебное заведение "за умышленное сокрытие сексуального насилия гинеколога над пациентками".

Дело начало двигаться только в 2019 году. Тогда судья приостановил медицинскую лицензию Джеймса Хипса на время рассмотрения дела, однако он себя виновным не признал.

Тогда университет заявил, что надеется урегулировать дело методом денежных компенсаций потерпевшим.

"Наша первая и высшая обязанность — всегда быть на стороне общин, которым мы служим. Мы надеемся, что компенсация станет одним из шагов на пути к переживанию этой истории причастными истцами", — заявили в Калифорнийском университете.

Так, в июле прошлого года федеральный судья одобрил соглашение на сумму 73 миллиона долларов против мистера Хипса, которое подали более 5,5 тысячи женщин.

Одна из них, Кара Кейгл, пережившая рак груди, рассказала, что испытала сексуальное насилие от врача еще 8 лет назад.

"Теперь, после восьми долгих лет, я получила признание того, что со мной произошло", — отметила женщина.

В то же время она подчеркнула, что ее "сердце разрывается" за всех пострадавших после нее женщин, ведь университет много лет отказывался принимать надлежащие меры.

Напомним, в Одесской области 56-летняя женщина убила своего мужа. Следователям во всем призналась – мол, отомстила за побои, вымогательство денег, издевательства и оскорбления. Сегодня суд взял ее под стражу.

Читайте также: