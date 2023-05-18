НАТО разрабатывает секретные планы в случае конфликта с РФ — Reuters

Альянс также намерен согласовать модернизацию вооруженных сил и материально-технического обеспечения в странах-членах НАТО.

Страны НАТО впервые со времен холодной войны разрабатывают секретные военные планы, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с Российской Федерацией. Утвердить их планируется на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Об этом сообщает в четверг, 18 мая, информационное агентство Reuters.

В НАТО не видели необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы в течение десятилетий, но российская агрессия в Украине заставила готовиться к вероятному конфликту.

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", — цитирует агентство одного из высших военных чиновников НАТО, адмирала Роба Бауэра.

Секретные планы ответных действий на потенциальную агрессию РФ насчитывают тысячи страниц. Как и во времена "холодной войны", эти документы будут определять определенные войска для защиты определенных регионов.

Альянс также намерен согласовать модернизацию вооруженных сил и материально-технического обеспечения в странах-членах НАТО.

"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", — сказал глава НАТО Йенс Столтенберг.

Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов понадобится несколько лет. В то же время они подчеркивают, что при необходимости Североатлантический союз может немедленно начать бой.

“Мы готовы сражаться сегодня вечером. Вы знаете, вы никогда не бываете достаточно готовы. Никогда. Мы должны быть в состоянии сразиться сегодня вечером, если это необходимо, с тем, что у нас есть”, — цитирует агентство заместителя начальника Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе генерал-лейтенанта Юбера Коттеро.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что на июльском саммите Украина получит уверения о помощи со стороны союзников и готовности поддержать членство Киева в Альянсе.

Читайте также: