Не только мир в Украине: что хочет получить Саудовская Аравия от саммита

Больше всего Саудовская Аравия стремится к стабильному нефтяному рынку и крепким торговым отношениям в Персидском заливе.

Старинный портовый город Джидда в Красном море в Саудовской Аравии, утопающий в дымящейся жаре самого жаркого в истории человечества лета, не является очевидным выбором для охлаждения самого ожесточенного в мире конфликта, который сейчас бурлит в Украине.

Тем не менее, будущий король пустынного королевства, наследный принц Мухаммед бин Салман считает, что он может помочь. Прошлой осенью он участвовал в освобождении западных наемников, захваченных русскими войсками во время боевых действий в Украине. Сейчас он организует саммит, на котором обсуждается вопрос мира в стране.

Предлагаем вам адаптацию материала CNN с вероятными ожиданиями Саудовской Аравии от саммита.

Украинские чиновники говорят, что это место проведения саммита является для них благом, полностью разрушающим нарратив России о том, что Украину поддерживают только страны коллективного Запада. Они ожидают, что на саммите будут представлены до 40 стран, включая Соединенные Штаты и Индию.

За несколько дней до саммита украинцы изложили свои намерения. "Наша цель в Саудовской Аравии — выработать единое видение формулы и проработать возможности проведения предстоящего Глобального мирного саммита", — заявили они, имея в виду мирный план Украины.

То, что Москва будет только "наблюдать", а не участвовать, рискует превратить саммит в снежинку в пустыне, на мгновение удивительную и вдохновляющую, но моргнешь -- она исчезнет.

Несмотря на это, украинские официальные лица возлагают на него свои надежды, чтобы объединить мир вокруг Украины. Белый дом отправляет советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Представители Государственного департамента США называют это "Украина за рулем", возможностью найти "потенциальное дипломатическое решение войны", а также возможностью для стран, которые иначе не услышали бы непосредственно от Киева, пообщаться лицом к лицу с украинскими должностными лицами.

Первая сессия этой серии была спокойно проведена датчанами в июне и собрала 15 стран, многие из юга мира, которые в той или иной степени симпатизируют аргументу Путина о том, что война была "необходима", что НАТО заставило его вторгнуться в Украину.

Этот саммит не повлек за собой никаких значительных заголовков в прессе, а также не привел к заметному сдвигу в сторону того, что предпосылкой мира для Украины является вывод российских войск из Украины. Что же изменилось в этот раз?

Во-первых, Саудовская Аравия, в отличие от Дании, открыто не стала на чью-либо сторону в войне. Более того, у принца есть рычаги влияния. Подобно дорогам, которые в свое время вели в Рим, Саудовская Аравия все чаще оказывается на пересечении конкурирующих глобальных интересов.

Президент Байден приезжал в июле прошлого года, президент Китая Си посетил страну несколькими месяцами позже. Оба имели бизнес с принцем.

Байден смог развить их совместное дипломатическое достижение — мирное соглашение в Йемене, заключенное несколькими месяцами ранее. Си говорил о бизнесе и подписал меморандумы о взаимопонимании на миллиарды долларов, но большинство не знало, что они были всего в нескольких месяцах от сейсмического дипломатического прорыва.

Весной этого года Саудовская Аравия и Китай объявили о мирном плане укрепления доверия с Ираном, призванного наладить их враждебные отношения. Пока это срабатывает. Марионетки Ирана в Йемене, хуситы, прекратили атаковать Саудовскую Аравию баллистическими ракетами иранского производства.

Обе страны вновь открыли дипломатические миссии в своих столицах и осенью, вероятно, расширят свое новое сотрудничество в области торговли.

Больше всего принц стремится к стабильному нефтяному рынку и крепким торговым отношениям в Персидском заливе. Разногласия в регионе сами по себе опасны. Война между богатой нефтью, ядерной Россией и Украиной может быть катастрофической.

Если он сможет "укротить этого тигра", он сможет лучше спланировать, как претворить в жизнь свое потустороннее и безумно дорогое видение будущего Саудовской Аравии, диверсифицирующее нефтяную отрасль, но при этом трудоустраивающее огромное молодое население страны.

Его амбиции – это то, что двигает им каждый день. В его идеальном мире Саудовская Аравия была бы доминирующим геополитическим игроком.

Во время прошлогодней встречи Байдена с принцем, он, в частности, сказал: "Не сокращайте добычу нефти, это вредит моим гражданам у бензоколонок дома, и, кстати, помогает России финансировать войну в Украине, повышая цены на нефть".

Что сделал принц через несколько месяцев? Сократил добычу нефти. Саудовские чиновники утверждают, что они правильно читают конъюнктуру нефтяных рынков и изменили добычу только для того, чтобы удовлетворить собственные национальные интересы.

Этот тезис не очень понравился Вашингтону. Однако сегодня основной закон дипломатии говорит, что у принца потенциальные рычаги влияния на Россию. Если саудовский чиновник может повысить цены на нефть, он может их и снизить. Нельзя сказать, что он это сделает, но мог бы, и Путин это тоже знает.

Дипломатия, в которой участвует принц, заключается в переосмыслении роли арабских стран Персидского залива. Заинтересованные стороны с реальным влиянием, а не соперники, вцепившиеся друг другу в глотку, как это было в прошлом.

Это еще не завершенная работа, но он видит, куда хочет двигаться, и отчасти это связано с одной из острейших проблем Ближнего Востока: сближение Саудовской Аравии с Израилем.

Переговоры Саудовской Аравии с США по этому поводу продолжаются и, как сообщается, включают строительство собственных атомных электростанций, истребителей F-35 и гарантии безопасности для пустынного королевства.

США хотят компромиссов от саудитов и наоборот.

Все это, конечно, выходит далеко за рамки мирного саммита в Джидде и неспровоцированной агрессивной войны России в Украине. Однако это показывает, где есть много деталей, находящихся в движении и возрастающих возможностей того, что может быть достигнуто.

Не в последнюю очередь США как крупнейший сторонник Украины благодарны за то, что Саудовская Аравия отошла от дипломатических дел, чтобы помочь президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме Ирана, есть и другие сферы, где интересы Китая и Саудовской Аравии совпадают, и не в последнюю очередь их совместное беспокойство рисками для их экономик, связанными с неконтролируемой эскалацией войны на краю одного из крупнейших рынков сбыта — европейского.

Без экономической поддержки Китая экономика России и ее способность вести войну в Украине могут потерпеть крах. В меньшей степени некоторые страны глобального Юга, которые могут присутствовать за столом переговоров в Джидде, также помогают поддерживать войну Путина, покупая газ, нефть и другие товары, которые он больше не может продавать в Европе.

Именно на эти страны украинцы больше всего хотят произвести впечатление мирной инициативой из 10 пунктов президента Владимира Зеленского в Джидде. Хотя она была опубликована в декабре прошлого года, они считают, что она была размыта российской пропагандой и надеются исправить это.

Только на прошлой неделе Путин проигнорировал собственное незаконное вторжение и обвинил Украину в отсутствии мира, когда представители Африканского Союза на спонсируемой Кремлем африканской конференции в Санкт-Петербурге настаивали на прекращении огня.

В типичной кремлевской инверсии логики и реальности он сказал им, что "для того чтобы начать процесс, нужно согласие обеих сторон", что "прекращение огня трудно реализовать, когда украинская армия ведет наступление".

Противодействие ревизионистской лжи Путина, вероятно, будет держать представителей Украины в Джидде чрезвычайно занятыми: официальные лица заявили, что они планируют встречаться индивидуально и коллективно с другими делегатами по "каждому пункту [10-пунктной] Мирной формулы".

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