Неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге: кто приехал к Путину

Президенты стран СНГ подвели итоги 2022 года.
В Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге в понедельник, 26 декабря, начался неформальный саммит глав международной организации Содружества Независимых Государств СНГ.
На саммит к президенту России Владимиру Путину приехали президенты Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Участники международной организации Содружества Независимых Государств СНГ подвели итоги сотрудничества 2022 года. Однако президент РФ Владимир Путин заявил о разногласиях между участниками СНГ.
"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, совместно предоставляя друг другу общительную помощь и посредническую помощь", – сказал он.
Недавние заявления диктатора Путина
Недавно Владимир Путин вновь заявил о мирных переговорах с Украиной, в частности, глава Кремля сказал, что Россия якобы готова договариваться, однако, как всегда, обвинил Украину в неготовности к процессу переговоров.
Путин также считает, что 99,9% россиян готовы воевать за Россию.
Глава Кремля на пресс-конференции 22 декабря внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". При этом глава Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и традиционно обвинил Украину в нежелании договариваться.
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