Несовершеннолетним запретили пользоваться соцсетями - детали

Дети в смартфонах / © pixabay.com

Реклама

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт подписал новый закон об онлайн-безопасности детей, предусматривающий существенные ограничения для несовершеннолетних в цифровом пространстве.

Об этом сообщает TechСrunch

Согласно документу, с 1 января 2026 года магазины приложений — в частности Apple App Store и Google Play — будут обязаны проверять возраст пользователей перед загрузкой программ. Если речь идет о несовершеннолетних, нужно будет согласие родителей на установку приложения или совершение покупки.

Реклама

Закон вызвал оживленную дискуссию. Его сторонники убеждены: документ предоставляет родителям больше инструментов контроля над тем, как дети используют смартфоны и цифровой контент. В то же время технологические гиганты — Apple и Google — выступают против. По данным The Wall Street Journal, гендиректор Apple Тим Кук лично звонил губернатору, пытаясь остановить или смягчить содержание законопроекта.

Компании и группы защиты цифровых прав считают, что подобные ограничения могут нарушить конфиденциальность пользователей. Apple уже имела успешный опыт блокирования подобного закона в Луизиане, хотя сейчас там снова вернулись к его рассмотрению.

Это уже не первый пример законодательного давления на онлайн-сервисы в интересах безопасности детей: подобный закон уже действует в Юте, а еще девять штатов готовят свои версии. Аналогичные инициативы появляются и на международном уровне — в частности, в Евросоюзе. Там активно продвигают концепцию «цифрового возраста совершеннолетия», чтобы ограничить доступ детей к соцсетям. Этот процесс координирует Греция при поддержке Франции и Испании.

Напомним, ранее мы писали о том, что соцсети забирают более пяти лет нашей жизни.Почти 60 процентов людей в мире пользуются социальными сетями и типичный пользователь проводит за этим занятием более двух часов в день.

Реклама