Неповнолітнім заборонили користуватись соцмережами - деталі

Діти у смартфонах / © pixabay.com

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Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт підписав новий закон про онлайн-безпеку дітей, що передбачає суттєві обмеження для неповнолітніх у цифровому просторі.

Про це повідомляє TechСrunch.

Згідно з документом, з 1 січня 2026 року магазини додатків — зокрема Apple App Store та Google Play — будуть зобов’язані перевіряти вік користувачів перед завантаженням програм. Якщо йдеться про неповнолітніх, потрібна буде згода батьків на встановлення додатка або здійснення покупки.

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Закон викликав жваву дискусію. Його прихильники переконані: документ надає батькам більше інструментів контролю над тим, як діти використовують смартфони та цифровий контент. Водночас технологічні гіганти — Apple та Google — виступають проти. За даними The Wall Street Journal, гендиректор Apple Тім Кук особисто телефонував губернатору, намагаючись зупинити або пом’якшити зміст законопроєкту.

Компанії та групи захисту цифрових прав вважають, що подібні обмеження можуть порушити конфіденційність користувачів. Apple вже мала успішний досвід блокування подібного закону в Луїзіані, хоча нині там знову повернулися до його розгляду.

Це вже не перший приклад законодавчого тиску на онлайн-сервіси в інтересах безпеки дітей: подібний закон уже діє в Юті, а ще дев’ять штатів готують свої версії. Аналогічні ініціативи з’являються і на міжнародному рівні — зокрема, в Євросоюзі. Там активно просувають концепцію «цифрового віку повноліття», щоб обмежити доступ дітей до соцмереж. Цей процес координує Греція за підтримки Франції та Іспанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соцмережі забирають понад п’ять років нашого життя. Майже 60 відсотків людей у ​​світі користуються соціальними мережами і типовий користувач проводить за цим заняттям понад дві години на день.

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