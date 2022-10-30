"О разных патогенах и "комарах": представитель Албании в Совбезе ООН устал слушать пропаганду России

Посол Албании в ООН Ферит Ходжа заявил, что устал от заседаний, которые созывает российская делегация по "биолабораториям" и "боевым комарам" в Украине.

Об этом он красноречиво сказал на заседании Совбеза ООН.

"Это уже 4 или 5 заседания, я уже запутался... Одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом. Совбезу нечем больше заняться? Мы уже давно слушаем заявления РФ, но в очередной раз сегодня подтвердили, что никаких доказательств этим словам России не существует, мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому, что РФ предпочитает выступать, упиваясь своими речами и уродуя реальность", — сказал Ходжа.

Он также заявил, что нет никаких нарушений со стороны Украины и США. в том числе, о разных патогенах и "комарах".

"Интересно, как эти "комары" проводили бы отличия между россиянами и украинцами", — добавил он.

Напомним, в России обвиняют Украину в якобы подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах. Свою новую дезинформационную кампанию Кремль начал в воскресенье, 23 октября, с заявления Минобороны.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил: РФ специально использует тактику устрашения ядерным оружием и "грязной бомбой". Ведь российская армия терпит поражение на поле боя. Своим устрашением Кремль пытается заморозить боевые действия в Украине.

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