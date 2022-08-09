Осенью будут последние месяцы для Лукашенко и его режима: экс-глава СБУ дда прогноз

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко рухнет осенью 2022 года.

Об этом заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Эспрессо".

Он пояснил, что у Беларуси уже проблемы с экономикой и государственным устройством. А осенью, по мнению Наливайченко, развалится и режим Лукашенко, и белорусская экономика из-за поддержки российской агрессии и соучастия в ней.

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"Лукашенко, белорусские войска и белорусские части и аэродромы выступили соагрессором против Украины. Это навеки опозорило и самого Лукашенко, и вооруженные силы Беларуси, и всех, кто способствует российскому агрессору. Экономика и государственное устройство Беларуси для сыплется. Осенью будут последние и осенью. режима у власти в Беларуси. Развалится и режим, и белорусская экономика из-за поддержки российской агрессии и соучастия в ней", — заявил Наливайченко.

Также Наливайченко призвал ввести визовый режим с Беларусью.

"У нас сейчас с ними граница закрыта. Визовый режим надо обязательно ввести, как мы ввели и из РФ. Единственное исключение сделать для представителей общественных организаций и белорусской свободной прессы. Для отдельных категорий лиц можно было бы оставить и безвизовый режим, но, в принципе, нужно ограничивать", – добавил он.

Напомним, Лукашенко сделал прогноз по Беларуси.

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