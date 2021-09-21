Отец пермского стрелка был боевиком-наемником и воевал на Донбассе против ВСУ — СМИ

Отец пермского стрелка был боевиком-наемником и воевал на Донбассе против ВСУ — СМИ

Отец парня якобы был наемником и воевал в различных уголках мира, в том числе и на Донбассе — на стороне российских оккупантов.

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего бойню в Пермском университете, воевал на Донбассе в составе НВФ.

Об этом сообщает российское издание Znak со ссылкой на соседей семьи.

Отец пермского стрелка не жил с семьей и якобы зарабатывал на жизнь тем, что воевал в различных уголках мира, в том числе и на Донбассе — на стороне российских оккупантов.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской (войны — ред.) наемником работал, потом почти по всем горячим точкам воевал, в том числе и на Донбассе", — рассказал один из соседей.

По словам соседей, парень с детства знаком с оружием, ведь отец хранил в квартире несколько стволов.

"Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", — добавил собеседник издания.

Напомним:

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