Отец пермского стрелка был боевиком-наемником и воевал на Донбассе против ВСУ — СМИ

Отец парня якобы был наемником и воевал в различных уголках мира, в том числе и на Донбассе — на стороне российских оккупантов.
Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего бойню в Пермском университете, воевал на Донбассе в составе НВФ.
Об этом сообщает российское издание Znak со ссылкой на соседей семьи.
Отец пермского стрелка не жил с семьей и якобы зарабатывал на жизнь тем, что воевал в различных уголках мира, в том числе и на Донбассе — на стороне российских оккупантов.
"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской (войны — ред.) наемником работал, потом почти по всем горячим точкам воевал, в том числе и на Донбассе", — рассказал один из соседей.
По словам соседей, парень с детства знаком с оружием, ведь отец хранил в квартире несколько стволов.
"Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", — добавил собеседник издания.
Напомним:
- 20 сентября в российской Перми 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- Но один из преподавателей, несмотря на стрельбу, отказался прерывать занятие и баррикадировать вход в аудиторию, заявив: будет проверять материалы лекции.
- В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения.
- Также стало известно, что Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на улице. Рядом с университетом он выстрелил в водителя машины, проезжавшей мимо. Затем он пошел в здание Пермского университета.
- Сейчас стрелок находится в реанимации. В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.
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