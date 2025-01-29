Пентагон начал расследование против генерала Милли

В заявлении не уточняется, какое поведение генерала в отставке стало причиной этого расследования.

Новый министр обороны США Пит Гегсет распорядился начать расследование относительно поведения генерала в отставке Марка Милли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обнародованное во вторник, 28 января, заявление Пентагона.

Расследование призвано определить, нужен ли пересмотр военного ранга генерала Милли.

В заявлении не уточняется, какое поведение генерала в отставке стало причиной этого расследования.

Известно, что Мар Милли активно критиковал Дональда Трампа и даже называл его "диктатором", а Трамп обвинял Милли в государственной измене и утверждал, что генерал "должен предстать перед военным судом".

Во время своей первой президентской каденции Дональд Трамп выдвинул Марка Милли на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США, но их отношения быстро ухудшились.

Фото Марка Милли было удалено из Пентагона вскоре после возвращения Трампа в Белый дом.

Бывший президент США Джо Байден в последний день своей работы объявил о превентивном помиловании Милли, а также ряде других чиновников, критиковавших Трампа.

Напомним, в пятницу, 24 января, Сенат одобрил кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox Пита Гегсета на должность министра обороны США.

Читайте также: