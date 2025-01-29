Пентагон розпочав розслідування проти генерала Міллі

В заяві не уточнюється, яка саме поведінка генерала у відставці стала причиною цього розслідування.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився розпочати розслідування щодо поведінки генерала у відставці Марка Міллі. Колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів США також позбавлено доступу до секретної інформації та особистої охорони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на оприлюднену у вівторок, 28 січня, заяву Пентагону.

Розслідування покликане визначити, чи потрібен перегляд військового рангу генерала Міллі.

В заяві не уточнюється, яка саме поведінка генерала у відставці стала причиною цього розслідування.

Відомо, що Марк Міллі активно критикував Дональда Трампа та навіть називав його “диктатором”. Натомість Трамп звинувачував Міллі в державній зраді та стверджував, що генерал “має постати перед військовим судом”.

Під час свої першої президентської каденції Дональд Трамп висунув Марка Міллі на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, але їхні взаємини швидко погіршилися. На цій посаді генерал Міллі перебував до кінця вересня 2023 року, після чого його замінив генерал Чарльз Браун.

Фото Марка Міллі було видалено з Пентагону незабаром після повернення Трампа до Білого дому.

Колишній президент США Джо Байден в останній день своєї роботи оголосив про превентивне помилування Міллі, а також низки інших посадовців, які критикували Трампа.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 січня, Сенат схвалив кандидатуру колишнього ведучого телеканалу Fox Піта Гегсета на посаду міністра оборони США.

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