Перед "важным заявлением" Трамп встретится в Вашингтоне с генсеком НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В понедельник, 14 июля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

В агентстве отметили, что в пресс-релизе не уточняется причина визита Рютте, однако Трамп недавно заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО и что он сделает «важное заявление» в понедельник.

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Reuters также напомнило, что администрация Трампа пока отправляла только оружие, разрешенное бывшим президентом Джо Байденом, который был убежденным сторонником Киева.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что анонсированное Дональдом Трампом на понедельник, 14 июля, «большое заявление» вызывает беспокойство в Украине из-за возможного изменения по поставкам оружия.

Напомним, сторонники Украины в Вашингтоне надеются, что заявление американского президента в отношении России будет касаться объявления санкций.