Переговоры США и Ирана провалились: эксперт объяснил последствия для мира

Переговоры между Ираном и США в пакистанском Исламабаде зашли в тупик.

Один из самых авторитетных в Украине специалистов по Ближнему Востоку, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос анализирует причины фиаско и рассматривает рискованные сценарии, перед которыми оказалась администрация США.

Почему провалились переговоры

Главной причиной неудачи эксперт называет разный взгляд сторон на свои позиции. Вашингтон исходил из предположения, что недели военного и экономического давления заставят Иран пойти на уступки.

В то же время, Тегеран считает себя выстоявшей стороной. Иран выдержал удары, сохранил ядерную программу, удержал контроль над Ормузским проливом и продемонстрировал способность отвечать на нескольких аренах одновременно.

Три точки несогласия

Первый пункт, ядерная программа, самый сложный.

Семиволос напоминает, что США требовали полного прекращения обогащения урана и изъятия или уничтожения накопленных запасов. Иран категорически отказался.

«Это для Тегерана вопрос суверенитета, а не переговорный инструмент. Доподлинно неизвестно, в каком состоянии находится иранская ядерная программа, но по крайней мере сейчас она остается главным козырем Ирана», — отметил эксперт.

Второй — Ормузский пролив.

США настаивали на полном и безусловном открытии пролива для коммерческого судоходства. Иран согласился только на координированный проход, имея свой контроль и право взимать сбор.

«Это не уступка, а легитимизация новой реальности: Иран уже контролирует пролив и хочет, чтобы это было признано официально, а не отменено», — отмечает аналитик.

Третий — баллистические ракеты.

США включили требование по ограничению ракетной программы. Иран отказывается обсуждать ее. По мнению Семиволоса, это единственное реальное средство сдерживания для Ирана после того, как его ядерные объекты понесли частичные удары.

«По сути все три точки несогласия являются для Ирана не переговорными позициями, а красными линиями. Это принципиально отличает текущую ситуацию от предыдущих раундов — включая Женеву, — где пространство для маневра существовало хотя бы формально», — говорит эксперт.

Сценарии для Белого дома

Сейчас администрация США стоит перед трудным выбором:

Продолжение переговоров: Без изменения подходов они обречены на повторный провал, считает эксперт.

Отступление без соглашения: Это подорвет авторитет США как глобального регулятора.

Военная эскалация

Экскалация — самый рискованный путь, отмечает аналитик. Иран способен «горизонтально» расширить конфликт, атакуя Израиль, интересы США и привлекая хуситов для блокады Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит еще 10% мирового нефтяного транзита.

Ловушка «венесуэльского сценария»

Обсуждаемая Дональдом Трампом идея морской блокады (по аналогии с Венесуэлой) эксперт называет малореальной. Иран обладает мощной береговой инфраструктурой, а любая попытка перекрыть нефтяной экспорт приведет к ударам по нефтяным объектам Саудовской Аравии и ОАЭ.

Цены на нефть в таком случае могут мгновенно взлететь выше $110 за баррель, спровоцировав мировой энергетический кризис.

Семиволос называет и четвертый вариант: США принимают новую стратегическую реальность и ищут соглашение, легитимизирующее часть иранских достижений в обмен на ограниченные, но верифицированные уступки.

Политический тупик для Венса

Ситуация стала вызовом и для вице-президента Джей Ди Венса. Назвав американское предложение «финальным», он фактически сжег мосты для маневра.

«Единственный вариант, где он выиграет, если Иран неожиданно примет американские условия. Но, учитывая, что иранская сторона уже заявила об отсутствии планов на новый раунд — это маловероятно», — отмечает Игорь Семиволос.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на переговоры с Ираном в пакистанский Исламабад. Также в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Вэнс стал самым высокопоставленным чиновником США, который принял участие в переговорах по Ирану за последние десятилетия.

Несмотря на подобный статус участников, США и Иран завершили многочасовые переговоры в Пакистане без достижения соглашения.