Первая украинка побывает в космосе на частном корабле Virgin Galactic: фото

Уроженка Одессы отправится в полет вокруг Земли вместе с тремя другими частными астронавтами.

На пятницу, 26 января, запланирован очередной коммерческий суборбитальный полет компании Virgin Galactic. На борту корабля Unity будет находиться уроженка Украины, проживающая в Соединенных Штатах Америки.

Информация об этом появилась на сайте Virgin Galactic.

"Четыре частных астронавта из трех разных стран отправятся в космос во время шестого коммерческого космического полета Virgin Galactic", — говорится в сообщении.

В списке астронавтов — граждане США, Украины и Австрии.

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Как стало известно, украинкой, которая отправится в космос на частном корабле, будет уроженка Одессы Лина Бороздина.

Первая украинская космическая туристка, проживающая в Лас Вегасе (США), по этому поводу опубликовала несколько постов на своей странице в Facebook.

"После почти 18 лет ожидания настал мой черед летать Virgin Galactic", – написала она.

Лина Бороздина также опубликовала несколько фото с подготовки к полету. На одном из них она находится в специальном костюме, который будет на ней во время полета. На рукаве можно увидеть символику Украины и США.

Лина Бороздина в космическом костюме Virgin Galactic

Для запуска корабля самолет VSS Unity поднимет его в воздух. Далее судно отделится и запустит свои двигатели, которые выведут его на границу между атмосферой и открытым космосом. Там космические туристы проведут 90 минут, в том числе в невесомости.

Стоимость билета на такой полет составляет $450 000.

Напомним, американская компания космического туризма Virgin Galactic 29 июня 2023 года успешно совершила свой первый коммерческий рейс.

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