Планета пережила самый жаркий март за всю историю наблюдений

Мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений, как и все предыдущие десять месяцев, устанавливавших новые рекорды глобальной жары.

Об этом сообщает климатическое агентство Европейского союза Copernicus.

По данным Copernicus, средняя температура марта в 2024 году составила 14,14 градусов по Цельсию, что на десятую часть градуса превысило предыдущий рекорд 2016 года. И это было на 1,68 градуса Цельсия теплее, чем в конце 1800-х годов, когда температура на планете стремительно росла до того, как началось сжигание ископаемого топлива.

Начиная с июня прошлого года, земной шар ежемесячно бьет тепловые рекорды, чему способствуют морские тепловые волны, охватывающие значительные территории Мирового океана.

Ученые говорят, что рекордная жара в это время не была неожиданностью из-за сильного Эль-Ниньо – климатического состояния, прогревающего центральную часть Тихого океана и изменяющего глобальные погодные условия.

"Но его сочетание с неестественными морскими тепловыми волнами сделало эти рекорды столь ошеломляющими", — сказала ученая Центра климатических исследований Вудвелла Дженнифер Фрэнсис.

По словам Фрэнсис, с ослаблением Эль-Ниньо разница, на которую ежемесячно превышается среднемировая температура, должна уменьшиться.

Климатологи связывают большую часть рекордной жары с антропогенными изменениями климата из-за выбросов углекислого газа и метана, образующихся при сжигании угля, нефти и природного газа.

"Траектория не изменится, пока концентрация парниковых газов в атмосфере не перестанет расти", — сказала Фрэнсис. "Это значит, что мы должны прекратить сжигать ископаемое топливо, остановить вырубку лесов и как можно скорее выращивать нашу пищу более устойчивыми способами".

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, мир задался целью удержать потепление на уровне или ниже 1,5 градуса по Цельсию, начиная от доиндустриальных времен. Температурные данные Copernicus являются ежемесячными и используют несколько иную систему измерения, чем Парижский порог, который усредняется за два-три десятилетия.

Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus, сказала, что рекордная температура марта не была такой исключительной, как некоторые другие месяцы прошлого года, побившие рекорды с большим отрывом.

"У нас были месяцы-рекордсмены, которые были еще более необычными", — сказала Берджесс, указывая на февраль 2024 и сентябрь 2023 года. Но "траектория не в правильном направлении", – добавила она.

Согласно данным Copernicus, земной шар пережил 12 месяцев со среднемесячной температурой на 1,58 градуса по Цельсию выше парижского порога.

В марте средняя температура поверхности мирового океана составляла 21,07 градуса по Цельсию, что является самым высоким месячным значением за всю историю наблюдений и несколько выше, чем в феврале.

"Нам нужны более амбициозные глобальные действия, чтобы как можно быстрее достичь чистого нуля", – сказала Берджесс.

Напомним, февраль 2024 года побил температурные рекорды. Температура была на 0,81°C выше средней.

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