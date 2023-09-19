Почему ухудшилось состояние Кадырова: экс-разведчик назвал две версии

Глава Чечни Рамзан Кадыров либо был отравлен спецслужбами РФ с определенной целью, либо сам подсел на наркотики.

Такое мнение в интервью высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

"Я думаю, что Путину в этот конкретный момент не выгодно (смерть Кадырова – ред). Ему выгодно, возможно, попугать Кадырова. Следовательно, если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает... Его (Кадырова – ред.) слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ еженедельно. Но, с другой стороны, я совершенно не исключаю, что Кадыров мог сам подсесть на наркоту", — отметил бывший разведчик.

При этом Жирнов отметил, что не считает очень серьезной версию с отравлением Кадырова, поскольку он "всесильный человек" только в Чечне, а за его пределами — "не может ничего".

"В исчезновении Кадырова Путин не заинтересован, потому что тот выполняет контракт: ты держишь под контролем Чечню, но делаешь там абсолютно что хочешь. Но Путину Кадыров нужен присмиревший. Потому что он обнаглел, посмотрев на Пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в Москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить...", — добавил эксперт.

Напомним, в ГУР говорят, что в Чечне ожидается жесткая и кровавая борьба за власть.

Читайте также: