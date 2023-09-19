Чому погіршився стан Кадирова: ексрозвідник назвав дві версії

Очільник Чечні Рамзан Кадиров або був отруєний спецслужбами РФ з певною метою, або сам підсів на наркотики.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

"Я думаю, що Путіну в цей конкретний момент не вигідно (смерть Кадирова - ред). Йому вигідно, можливо, полякати Кадирова. Отже, якщо це отруєння ФСБ, то таке, від якого людина не вмирає... Його (Кадирова – ред.) злегка могли підтравити, щоб він опух, щоб були проблеми з нирками, щоб йому потрібен був гемодіаліз щотижня. Але, з іншого боку, я абсолютно не виключаю, що Кадиров міг сам підсісти на наркоту", - зазначив колишній розвідник.

Водночас Жирнов зазначив, що не вважає дуже серйозною версію з отруєнням Кадирова, откільки він "всесильна людина" тільки у Чечні, а за її межами - "не може нічого".

"У зникненні Кадирова Путін не зацікавлений, тому що той виконує контракт: ти тримаєш під контролем Чечню, але робиш там абсолютно що хочеш. Але Путіну Кадиров потрібен присмирілий. Тому що він знахабнів, подивившись на Пригожина, у нього були замашки, що, мовляв, я теж з моїми абреками можу прийти до Москви і влаштувати такий самий бунт. Щоб цього не сталося, його злегка могли підтравити...", - додав експерт.

Нагадаємо, у ГУР кажуть, що у Чечні очікується жорстка і кривава боротьба за владу.

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