После 10 лет тюрьмы: в Ливане освободили сына Каддафи

Ганнибал Каддафи, младший сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, вышел на свободу после почти десятилетнего пребывания под стражей в Ливане без суда.

Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ливана, передает Reuters.

Его задержали еще в 2015 году после угона в Сирии, где он жил в изгнании вместе с женой-ливанкой и детьми. После этого ливанская власть обвинила его в причастности к исчезновению шиитского духовного лидера Мусы ас-Садра, который вместе со спутниками исчез в Ливии еще в 1978 году.

На тот момент Ганнибалу было всего два года, и позже он не занимал никаких должностей в государственном аппарате. Несмотря на это, почти десять лет его содержали без судебного решения. Правозащитные организации неоднократно критиковали действия Бейрута, называя дело политически мотивированным.

2023 Каддафи объявил голодовку в знак протеста, что привело к ухудшению его состояния здоровья и госпитализации. В прошлом месяце суд в Ливане принял решение об его освобождении под залог — сначала в $11 млн, но впоследствии сумму снизили до примерно $900 тыс.

После внесения залога Ганнибала Каддафи официально уволили. Запрет на въезд в Ливан также был отменен.

Правительство национального единства Ливии поблагодарило ливанские власти, в частности президента и спикера парламента, за «сотрудничество, которое способствовало освобождению Каддафи». В правительстве заявили, что рассчитывают на возобновление дипломатических отношений между Триполи и Бейрутом и расширение сотрудничества в политической, экономической и сферах безопасности.

