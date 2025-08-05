Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини

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Президент Словакии запретил службу в армиях других стран, в частности, он отклонил все заявки граждан, которые хотели воевать в Украине в рядах ВСУ. Один из заявителей просился присоединиться к армии РФ.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Словакии.

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини отказал во всех запросах на предоставление разрешения на прохождение военной службы в вооруженных силах другого государства. С начала своего мандата он получил семь таких заявлений, из них три — в этом году.

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«В июле 2024 года два гражданина Словакии обратились с просьбой разрешить службу в Вооруженных силах Украины. Такое же количество заявлений было зарегистрировано в августе 2024 года. Еще два заявления президент получил в июле этого года. В том же месяце было подано одно заявление от гражданина Словакии на службу в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщили в канцелярии.

«Я сдерживаю свое обещание — не разрешать службу в иностранной армии, которая участвует в боевых действиях или конфликтах», — подчеркнул Петер Пеллегрини.

По его словам, Словакия, как член Европейского Союза и НАТО, придерживается принципов международного права и поддерживает исключительно мирное урегулирование конфликтов.

Отметим, что по закону о воинской обязанности служба в иностранных вооруженных силах может быть разрешена только президентом Словакии.

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Между тем глава МИД Словакии на днях заявил о том, что, мол, Запад должен «простить» Россию.

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