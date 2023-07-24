Прощание с "птичкой": Илон Маск намекнул, как изменится логотип Twitter

В воскресенье, 23 июля, владелец платформы микроблогов Twitter американский миллиардер Илон Маск намекнул на вид нового логотипа, который заменит хорошо известную синюю птичку.

В своем сообщении он опубликовал видео, на котором исчезает синяя птичка и появляется стилизованное X на черном фоне.

"Не знаю, какие тонкие подсказки это дало, но мне нравится буква X", — прокомментировал это изображение Маск позже.

Илон Маск намекнул, как может выглядеть новый логотип Twitter / Фото: соцмережі

По его словам, вскоре будет опубликован "промежуточный логотип X", добавив, что "X.com" уже сейчас перенаправляется на веб-сайт Twitter.

Во время бурного правления Маска, когда он купил Twitter в октябре 2022 года, компания изменила название компании на X Corp, отражающей видение миллиардера создать "суперпрограмму".

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Миллиардер также утверждает, что опросил миллионы подписчиков относительно того, поддерживают ли они изменение цветовой палитры сайта с синего на черный.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что в скором времени состоится прощание с брендом Twitter и "постепенно со всеми птицами".

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