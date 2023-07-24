Прощання з “пташкою”: Ілон Маск натякнув, як зміниться логотип Twitter

У неділю, 23 липня, власник платформи мікроблогів Twitter американський мільярдер Ілон Маск натякнув на вигляд нового логотипу, який замінить добре відому синю пташку.

У своєму повідомленні він опублікував відео, на якому щезає синя пташка і з'являється стилізоване X на чорному тлі.

“Не знаю, які тонкі підказки це дало, але мені подобається літера X”, - прокоментував це зображення Маск пізніше.

Ілон Маск натякнув, як може виглядати новий логотип Twitter / Фото: соцмережі

За його словами, невдовзі буде опубліковано “проміжний логотип X”, додавши, що “X.com” уже тепер перенаправляє на веб-сайт Twitter.

Під час бурхливого правління Маска, відколи він купив Twitter у жовтні 2022 року, компанія змінила назву компанії на X Corp, що відображає бачення мільярдера створити “суперпрограму”.

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Мільярдер також стверджує, що опитав мільйони підписників стосовно того, чи підтримують вони зміну палітри кольорів сайту з синього на чорний.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що незабаром відбудеться прощання з брендом Twitter і “поступово з усіма птахами”.

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