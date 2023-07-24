Прощання з “пташкою”: Ілон Маск натякнув, як зміниться логотип Twitter

Американський мільярдер опублікував зображення стилізованого X на чорному тлі.
У неділю, 23 липня, власник платформи мікроблогів Twitter американський мільярдер Ілон Маск натякнув на вигляд нового логотипу, який замінить добре відому синю пташку.
У своєму повідомленні він опублікував відео, на якому щезає синя пташка і з'являється стилізоване X на чорному тлі.
“Не знаю, які тонкі підказки це дало, але мені подобається літера X”, - прокоментував це зображення Маск пізніше.
За його словами, невдовзі буде опубліковано “проміжний логотип X”, додавши, що “X.com” уже тепер перенаправляє на веб-сайт Twitter.
Під час бурхливого правління Маска, відколи він купив Twitter у жовтні 2022 року, компанія змінила назву компанії на X Corp, що відображає бачення мільярдера створити “суперпрограму”.
Мільярдер також стверджує, що опитав мільйони підписників стосовно того, чи підтримують вони зміну палітри кольорів сайту з синього на чорний.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що незабаром відбудеться прощання з брендом Twitter і “поступово з усіма птахами”.
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