"Путин хочет создать информационное поле, чтобы белорусы хотели войны" – эксперт

Президент РФ Владимир Путин хочет создать информационное поле для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Такое мнение высказал политтехнолог Юрий Подорожний.

"Необходимость создать правильное информационное поле в самой Беларуси, чтобы рядовой белорус хотел этой войны. В Беларуси мы этого не наблюдаем. Среди тех 105 тысяч боеспособных насчитывается 15 тысяч. А военных на самом деле есть 2-3 тысячи. Беларусь не готова, и что она не готова повлиять каким-то образом на ход войны. Но сам факт, что, кроме России, еще какая-то страна будет участвовать в войне, для Путина действительно важно", — отметил Подорожный.

Напомним:

Недавно Путин провел служебное совещание с руководством ВС РФ, в ходе которого он рассматривал предложения российского военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

После этого глава Кремля анонсировал встречу с Александром Лукашенко и его окружением. Уже сегодня, 19 декабря, Путин и Лукашенко встретятся в Минске. Туда уже приехали Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что Путин обсудит с Лукашенко привлечение вооруженных сил Беларуси к войне против Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

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