"Путін хоче створити інформаційне поле, щоб білоруси хотіли війни" - експерт

Президент РФ Володимир Путін хоче створити інформаційне поле для втягнення Білорусі у війну проти України.

Таку думку висловив політтехнолог Юрій Подорожній.

"Необхідність створити правильне інформаційне поле у самій Білорусі, щоб пересічний білорус хотів цієї війни. У Білорусі ми цього не спостерігаємо. Серед тих 105 тисяч боєздатних нараховується 15 тисяч. А військових насправді є 2-3 тисячі. Білорусь не готова, і що вона не вплине якимось чином на перебіг війни. Але сам факт, що, крім Росії, ще якась країна буде брати участь у війні, для Путіна є дійсно важливим", - зазначив Подорожній.

Нагадаємо:

Нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом ЗС РФ, під час якої розглядав пропозиції російського військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Після цього глава Кремля анонсував зустріч із Олександром Лукашенком та його оточенням. Вже сьогодні, 19 грудня, Путін та Лукашенко зустрінуться у Мінську. Туди вже приїхали Сергій Лавров та Сергій Шойгу.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що Путін обговорить із Лукашенком залучення збройних сил Білорусі до війни проти України.

На думку військового експерта Олега Жданова, білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.

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