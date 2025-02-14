"Путин не остановится сам": американский сенатор сделал громкое заявление

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что война России против Украины не должна закончиться, как миссия США в Афганистане.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции.

"Я хочу, чтобы эта война закончилась так, чтобы мы никогда этого не повторяли. Вы все согласны с этим?" – заявил сенатор.

По его словам, Дональд Трамп не намерен делать в Украине то, что США сделали в Афганистане. Он будет искать способ, чтобы завершить войну как можно быстрее.

"Президент Трамп будет пытаться найти способ, чтобы эта война закончилась быстрее, а не позднее. И когда я дома разговариваю с людьми, я объясняю им, почему это важно. Потому что Путин не остановится сам, если его никто не остановит", – подчеркнул Грэм.

Политик также подчеркнул, что для него не имеет значения, когда и кому звонит Дональд Трамп. Важно лишь то, чем завершится война и какие выводы из нее сделают в мире.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли несет какие-либо существенные риски.

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