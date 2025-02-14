"Путін не зупиниться сам": американський сенатор зробив гучну заяву

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що війна Росії проти України не повинна закінчитися, як місія США в Афганістані.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції.

“Я хочу, щоб ця війна закінчилася так, щоб ми більше ніколи цього не повторювали. Ви всі згодні з цим?” – заявив сенатор.

За його словами, Дональд Трамп не збирається робити в Україні те, що США зробили в Афганістані. Натомість він шукатиме спосіб, щоб завершити війну якнайшвидше.

“Президент Трамп буде намагатися знайти спосіб, щоб ця війна закінчилася швидше, ніж пізніше. І коли я вдома розмовляю з людьми, я пояснюю їм, чому це важливо. Тому що Путін не зупиниться сам, якщо його ніхто не зупинить”, – наголосив Грем.

Політик також підкреслив, що для нього немає значення, коли і кому телефонує Дональд Трамп. Важливо лише те, чим завершиться війна та які висновки з неї зроблять у світі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи несе якісь суттєві ризики.

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