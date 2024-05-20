Работает ли приложение Резерв+ за границей: ответ Минобороны

Минобороны обещает, что в ближайшие дни приложение будет доступно в тех странах, где были проблемы.

Приложение "Резерв+", где военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить учетные данные, может быть недоступным для украинцев за границей.

Об этом предупредила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"В некоторых странах приложение еще может быть не доступным, потому что маркетам нужно несколько дней на обработку любых изменений. Команда решает этот вопрос. В ближайшие дни приложение будет доступным, как на Android, так и на iOS. И все успеют обновить данные до 16 июля", – заверила Черногоренко.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Также в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование, а также объяснили, будут ли поступать повестки в "Резерв+" и на электронную почту.

Кроме того, в Минобороны объяснили, что делать, если после обновления данных в приложении "Резерв+" вы ошибочно оказались в розыске.

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