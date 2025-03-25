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Разведка назвала главную угрозу для США

Разведка назвала главную угрозу для США

Разведка США

Разведывательное сообщество США провело ежегодную оценку угроз.

Китай остается главной военной и кибернетической угрозой Соединенных Штатов.

Об этом говорится в отчете разведывательных служб США, опубликованном 25 марта, передает Reuters.

Согласно ежегодной оценке угроз, проведенной разведывательным сообществом США, "Китай может поражать США с помощью обычного оружия, скомпрометировать американскую инфраструктуру с помощью кибератак и нацеливаться на ее активы в космосе, а также стремится вытеснить США с позиции ведущей силы ИИ до 2030 года".

В отчете разведки США также говорится, что "объединение Китая, РФ и КНДР в коалицию является необратимым, даже если российско-украинская война закончится".

Выводы спецслужбы относительно Китая:

  • наиболее масштабная и мощная военная угроза США;
  • к 2030 году стремится стать лидером в области ИИ;
  • доминирует в цепях снабжения критических материалов;
  • возможное усиление давления на Тайвань;
  • потенциальные военные действия против Тайваня;
  • упорные действия в акваториях повышают риск конфликта.

Выводы разведки США относительно России:

  • изучение ключевых уроков войны в Украине;
  • разработка ядерного спутника с разрушительными последствиями;
  • вместе с Китаем присматривается к Гренландии.

Ранее сообщалось, что Россия использовала Китай, чтобы навязать свои нарративы Европе и США.

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