Разведка назвала главную угрозу для США

Китай остается главной военной и кибернетической угрозой Соединенных Штатов.

Об этом говорится в отчете разведывательных служб США, опубликованном 25 марта, передает Reuters.

Согласно ежегодной оценке угроз, проведенной разведывательным сообществом США, "Китай может поражать США с помощью обычного оружия, скомпрометировать американскую инфраструктуру с помощью кибератак и нацеливаться на ее активы в космосе, а также стремится вытеснить США с позиции ведущей силы ИИ до 2030 года".

В отчете разведки США также говорится, что "объединение Китая, РФ и КНДР в коалицию является необратимым, даже если российско-украинская война закончится".

Выводы спецслужбы относительно Китая:

наиболее масштабная и мощная военная угроза США;

к 2030 году стремится стать лидером в области ИИ;

доминирует в цепях снабжения критических материалов;

возможное усиление давления на Тайвань;

потенциальные военные действия против Тайваня;

упорные действия в акваториях повышают риск конфликта.

Выводы разведки США относительно России:

изучение ключевых уроков войны в Украине;

разработка ядерного спутника с разрушительными последствиями;

вместе с Китаем присматривается к Гренландии.

Ранее сообщалось, что Россия использовала Китай, чтобы навязать свои нарративы Европе и США.

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