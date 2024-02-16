"Результат известен заранее": Буданов прокомментировал "выборы" в России

Вскоре РФ должно провести так называемые "выборы" президента. Впрочем, их результат уже известен.

Об этом в интервью французскому изданию Liberation сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Это не выборы. Это "выборы Путина", и их результат известен заранее", – подчеркнул он.

По словам Буданова, здесь нет ничего нового: они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать всеобщую "поддержку" населения. Результат вполне прогнозируемый: около 75% голосов достанется Путину.

Ранее Буданов сказал, что нужно для победы в войне против РФ.

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