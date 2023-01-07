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Родилась в начале 20 века: в США умер самый старый человек

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Родилась в начале 20 века: в США умер самый старый человек

ФОТО: KCCI 8 News/AP

У женщины осталось 14 внуков и 26 правнуков.

На этой неделе в возрасте 115 лет скончалась женщина из штата Айова Бесси Хендрикс, считавшаяся самым старым человеком в США.

Об этом сообщили в похоронном бюро Lampe and Powers, передает CNN.

Согласно опубликованному некрологу, Хендрикс родилась как Бесси Лорена близ Оберна, штат Айова, 7 ноября 1907 года. Она работала учителем. После 65 лет брака муж умер в 1995 году. Хендрикс жила в собственном доме до 102 лет. Затем она переехала в центр по уходу за стариками и проживала там до самой смерти.

Отмечается, что двое из пяти ее детей умерли перед ней. У женщины осталось 14 внуков и 26 правнуков.

Напомним, в африканской стране Кении в возрасте 99 лет скончалась Присцилла Ситиене, считавшаяся старейшей ученицей начальной школы в мире.

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Дата публикации
Просмотры
643
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