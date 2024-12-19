Родители посадили на диету 3-летнюю дочь: последствия шокируют

В Польше в тяжелом состоянии госпитализировали 3-летнюю девочку. Оказалось, что ребенка кормили только виноградом и грудным молоком, поэтому девочка стремительно теряла вес.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Инцидент произошел в одном из сел в Любушском воеводстве Польши. Там в тяжелом состоянии госпитализировали девочку, которой всего 3,5 лет. Медики установили, что из-за недоедания. Ребенок в своем возрасте весил всего 8 килограммов при норме 18 килограммов. Медики были шокированы состоянием малышей и обратились в милицию.

Прокурор Ева Антонович сообщила, что изнурительное недоедание привело к полиорганной недостаточности у ребенка. Врачи применяют внутривенное и энтеральное питание. Маленькая Геленка начинает понемногу поглощать молоко, но этот процесс происходит медленно, поскольку она имеет значительные трудности с глотанием.

Предварительное заключение эксперта свидетельствует о том, что одним из факторов, которые привели к нарушению аппетита, стала строгая диета, на которую родители посадили дочь. Ребенок ел только виноград и грудное молоко.

Правоохранители во время обыска дома обнаружили, что холодильник был полон еды. Отец семьи не сидит ни на одной ограничительной диете, однако мать уже три года придерживается строгого питания и употребляет только соки. Родители утверждают, что якобы их дочь сама отказывалась от еды и хотела только фруктов.

Однако прокуратура имеет данные, что Геленка была настолько истощенной и голодной, что ночью не могла спать и просила ее покормить.

Бабушка девочки рассказала, что хоть живет рядом, однако с дочерью и зятем не общается. Мужчину она обвинила в домашнем насилии.

Медики отмечают, что состояние ребенка остается тяжелым, однако постепенно улучшается. По оценкам специалистов, она будет нуждаться в медицинской помощи еще очень долго.

Родителям грозит до 20 лет лишения свободы.

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