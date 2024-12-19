Батьки посадили на дієту 3-річну доньку: наслідки шокують

У Польщі у тяжкому стані госпіталізували 3-річну дівчинку. Виявилось, що дитину годували лише виноградом і грудним молоком, через що дівчинка стрімко втрачала вагу.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Інцидент стався в одному із сіл у Любуському воєводстві Польщі. Там у тяжкому стані госпіталізували дівчинку, якій лише 3,5 років. Медики встановили, що через недоїдання. Дитина у своєму віці важила лише 8 кілограмів при нормі 18 кілограмів. Медики були шоковані станом малечі та звернулись до правоохоронців.

Прокурорка Єва Антонович повідомила, що виснажливе недоїдання призвело до поліорганної недостатності у дитини. Лікарі застосовують внутрішньовенне та ентеральне харчування. Маленька Геленка починає потроху поглинати молоко, але цей процес відбувається повільно, оскільки вона має значні труднощі з ковтанням.

Попередній висновок експерта свідчить про те, що одним з факторів, які призвели до порушення апетиту, стала сувора дієта, на яку батьки посадили доньку. Дитина їла лише виноград та грудне молоко.

Правоохоронці під час обшуку будинку виявили, що холодильник був повний їжі. Батько родини не сидить на жодній обмежувальній дієті, проте мати вже три роки дотримується суворого харчування та вживає лише соки. Батьки стверджують, що нібито їхня донька сама відмовлялась від їжі та хотіла лише фруктів.

Проте прокуратура має дані, що Геленка була настільки виснаженою та голодною, що вночі не могла спати та просила її погодувати.

Бабуся дівчинки розповіла, що хоч живе поруч, проте із донькою та зятем не спілкується. Чоловіка вона звинуватила у домашньому насильстві.

Медики зазначають, що стан дитини залишається тяжким, проте він поступово покращується. За оцінками фахівців, вона потребуватиме медичної допомоги ще дуже довго.

Батькам загрожує до 20 років позбавлення волі.

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