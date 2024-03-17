Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву: что случилось

"Силами ПВО" российского Минобороны в городском округе Домодедово якобы отбита атака двух летевших на Москву беспилотников.

Об этом сообщил мэр города Москва Сергей Собянин.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

"Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в сообщении.

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Позже он добавил, что "силами ПВО" Минобороны в Раменском городском округе якобы "отбита атака еще одного" беспилотника, летевшего на Москву.

Мол, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Также через несколько минут Собянин "отчитался", что якобы в Ступинском городском округе "ПВО" отбита атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах и пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области РФ, вызванных атакой неизвестных беспилотников.

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