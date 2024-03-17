Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву: що трапилося

"Силами ППО" російського Міноборони в міському окрузі Домодєдово нібито відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву.

Про це повідомив мер міста Москва Сергій Собянін.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше він додав, що "силами ППО" Міноборони в Раменському міському окрузі нібито "відбито атаку ще одного" безпілотника, який летів на Москву.

Мовляв, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Також за кілька хвилин Собянін "відзвітував", що начебто у Ступінському міському окрузі "ППО" відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи та пожежі на двох нафтопереробних заводах у Самарській області РФ, які були спричинені атакою невідомих безпілотників.

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