Российский журналист назвал самый большой страх Лукашенко

По мнению журналиста, Лукашенко боится, что Россия может помешать передать власть его преемнику.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко испытывает страх, связанный с преемником на пост президента. Белорусский диктатор хочет, чтобы власть перешла по наследству сыну Николаю.

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский, передает 24 канал.

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Он считает, что Лукашенко не боится, что его могут снести. Он переживает, чтобы власти перешли его младшему сыну, однако, по его мнению, Россия может этому помешать.

"Он тот самый директор колхоза, который хочет, чтобы его сын стал директором колхоза. И я уверен, что младший сын готовится к тому, чтобы стать его преемником. Возможно еще какой-то, но этот в смысле Николай", — сказал журналист.

По мнению Олевского, после подрыва самолета в Мачулищах Россия может еще сильнее нажать кнопку контроля. Этот инцидент показал россиянам несостоятельность Лукашенко контролировать ситуацию, а это может помешать "президентскому транзиту".

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко делает все, чтобы его государство не вступило в войну России против Украины.

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