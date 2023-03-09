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Російський журналіст назвав найбільший страх Лукашенка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російський журналіст назвав найбільший страх Лукашенка

Фото: Associated Press

На думку журналіста, Лукашенко боїться, що Росія може завадити передати владу його наступнику.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має страх, пов'язаний із наступником на посаду президента. Білоруський диктатор хоче, щоб влада перейшла у спадок сину Миколі.

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський, передає 24 канал.

Він вважає, що Лукашенко не боїться, що його можуть "знести". Він переживає, щоб влада перейшла його молодшому сину, однак, на його думку, Росія може цьому завадити. 

"Він той самий директор колгоспу, який хоче, щоб його син став директором колгоспу. І я впевнений, що молодший син готується до того, аби стати його наступником. Можливо, ще якийсь, але цей у сенсі Микола", – сказав журналіст.

На думку Олевського, після підриву літака у Мачулищах Росія може ще сильніше натиснути на кнопку контролю. Цей інцидент показав росіянам неспроможність Лукашенка контролювати ситуацію, а це може завадити "президентському транзиту".

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить усе, аби його держава не вступила у війну Росії проти України.

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Дата публікації
Перегляди
499
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