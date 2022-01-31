Российскому оппозиционеру запретили въезд в Грузию

Прилетевшего из Киева политика депортировали из аэропорта в Тбилиси.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, более полугода находящийся в Украине из-за уголовного преследования на родине, не смог попасть в Грузию. Оппозиционера депортировали обратно в Киев.

Об этом он сообщил в понедельник, 31 января, в своем Twitter.

По словам политика, такое решение, принятое на государственном уровне, стало для него неожиданным. Российский оппозиционер назвал его политическим.

“О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Запланированы встречи с активистами и дипломатами. Пояснений нет, только участливые жесты пограничников. Все понимают, но… – подчеркнул Гудков.

Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. В мой визит всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. pic.twitter.com/weyehCgJpl – Дмитрий Гудков (@gudkovd) January 31, 2022

Дмитрий Гудков уехал из России в Украину в июне 2021 года. В РФ он находится в статусе подозреваемого по делу, возбужденному по статье "Нанесение материального ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием".

Адвокаты политика сообщали, что речь идет о событиях шестилетней давности, в которых фигурирует долг родственницы Гудкова за аренду помещения в Москве. Гудков свою вину отрицал, а впоследствии, когда узнал о предполагаемом аресте, покинул страну.

Дмитрий Гудков известен тем, что как депутат Госдумы РФ 29 августа 2014 года направил в российское Министерство обороны запрос об участии российских военных в российско-украинской войне.

В частности, он спрашивал, действительно ли российские военнослужащие участвуют в операциях по ту сторону российско-украинской границы, интересовался, сколько бойцов российской армии были в последнее время ранены и убиты на территории соседнего государства, получают ли их родственники материальную помощь в обмен на обещание молчать. а также задавал вопрос о том, за что 76-я дивизия ВДВ РФ была 18 августа 2014 года награждена орденом Суворова.

Напомним, брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега объявили в розыск в России. В базе данных указано, что розыск связан с уголовным делом, но не уточнено, с каким именно.

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