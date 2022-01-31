Російському опозиціонерові заборонили в’їзд до Грузії

Політика, який прилетів із Києва, депортували з аеропорту в Тбілісі.

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков, який понад пів року перебуває в Україні через кримінальне переслідування на батьківщині, не зміг потрапити до Грузії. Опозиціонера депортували назад до Києва.

Про це він сам повідомив у понеділок, 31 січня, у своєму Twitter.

За словами політика, таке рішення, ухвалене на державному рівні, стало для нього несподіваним. Російський опозиціонер назвав його політичним.

“Про мій візит усіх попередили, я приїхав за офіційним запрошенням. Були заплановані зустрічі з активістами та дипломатами. Пояснень немає, лише співчутливі жести прикордонників. Усі розуміють, але…” - наголосив Гудков.

Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. pic.twitter.com/weyehCgJpl — Дмитрий Гудков (@gudkovd) January 31, 2022

Дмитро Гудков виїхав із Росії до України у червні 2021 року. У РФ він перебуває у статусі підозрюваного у справі, порушеній за статтею "Заподіяння матеріальних збитків в особливо великому розмірі шляхом зловживання довірою".

Адвокати політика повідомляли, що у справі йдеться про події шестирічної давності, в яких фігурує борг родички Гудкова за оренду приміщення у Москві. Гудков свою вину заперечував, а згодом, коли дізнався про ймовірний арешт, покинув країну.

Дмитро Гудков відомий тим, що як депутат Держдуми РФ 29 серпня 2014 року направив до російського Міністерства оборони запит щодо участі російських військових в російсько-українській війні.

Зокрема, він запитував, чи дійсно російські військовослужбовці беруть участь в операціях по той бік російсько-українського кордону, цікавився, скільки бійців російської армії були останнім часом поранені і вбиті на території сусідньої держави, чи отримують їхні родичі матеріальну допомогу в обмін на обіцянку мовчати, а також ставив питання про те, за що 76-а дивізія ВДВ РФ була 18 серпня 2014 року нагороджена орденом Суворова.

Нагадаємо, брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега оголосили в розшук у Росії. У базі даних зазначено, що розшук пов'язаний із кримінальною справою, але не уточнено, з якою саме.

Читайте також: