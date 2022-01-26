Брата Алексея Навального объявили в розыск в России

В базе данных указано, что розыск связан с уголовным делом, но не уточняется, с каким именно.

Брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега объявили в розыск в России.

Об этом со ссылкой на базу розыска министерства внутренних дел страны сообщают российские "РИА Новости".

В свою очередь адвокат Олега Навального Никос Параскевов рассказал, что его появление в розыскной базе связано с отсутствием по месту жительства во время проверки инспекцией. Информации о том, не покинул ли Навальный Россию, адвокат пока не имеет, пишет российский "Интерфакс".

24 января стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний подала в Мосгорсуд ходатайство с просьбой заменить условный срок на реальный для Олега Навального в "санитарном деле" — в августе 2021 года его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с.236 Уголовного кодекса РФ) и назначили год испытательного срока.

Напомним:

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, был внесен в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями.

Команда Навального выпустила вторую часть фильма о дворце Путина – Секретные материалы

Читайте также: