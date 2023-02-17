Россию всколыхнуло мощное землетрясение

На востоке России в пятницу, 17 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Согласно данным сейсмологического центра, землетрясение возникло в районе Курильских островов по местному времени в 22:38. Очаг подземных толчков – на глубине 166 километров.

Заметим, 7 февраля у Курильских островов фиксировались землетрясение. Очаг землетрясения была в 189 километрах от Северо-Курильска. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло очень сильное землетрясение магнитудой 7,7. По данным американского агентства, в Турции зафиксировано более 75 подземных толчков силой 4,0 или больше. После этого землетрясения чаще возникают в разных частях света.

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