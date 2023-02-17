Росію сколихнув потужний землетрус

Осередок підземних поштовхів - на глибині 166 кілометрів.
На сході Росії у п'ятницю, 17 лютого, стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це йдеться на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Відповідно до даних сейсмологічного центру, землетрус виник у районі Курильських островів за місцецим часом о 22:38. Осередок підземних поштовхів - на глибині 166 кілометрів.
Зауважимо, 7 лютого біля Курильських островів фіксували землетрус. Осередок землетрусу був за 189 кілометрів від Північно-Курильська. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.
Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався дуже сильний землетрус магнітудою 7,7. За даними американського агентства, у Туреччині зафіксовано понад 75 підземних поштовхів силою 4,0 або більше. Після цього землетруси частіше виникають у різних частинах світу.
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