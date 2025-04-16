Рубио и Уиткофф обсудят с европейцами завершение войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, специальный представитель американского президента Дональда Трампа, поедут в Париж в среду, 16 апреля, чтобы обсудить со своими европейскими коллегами вопрос о том, как положить конец российско-украинской войне.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

В сообщении говорится, что представители Соединенных Штатов будут «продвигать цель президента Трампа прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие».

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Они будут находиться во Франции до 18 апреля.

«В Париже [госсекретарь США] также обсудит пути продвижения общих интересов в регионе», — сообщили в Госдепе.

Как сообщает France24, спикер французского правительства Софи Примас подтвердила, что Рубио и Уиткофф проведут переговоры с высокопоставленными европейскими дипломатами в Париже.

Этот визит проходит через несколько дней после того, как на прошлой неделе Уиткофф провел свою третью встречу с президентом России Владимиром Путиным. В понедельник Уиткофф сказал, что он видит, что мирное соглашение «возникает», несмотря на отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня.

Напомним, ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что существует шанс изменить отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.