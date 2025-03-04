Рыба Судного дня выплыла на берег: что это значит и стоит ли волноваться

По народным поверьям, его появление на мелководье может предвещать природные катастрофы, в том числе землетрясения.

У побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния заметили селедочного короля – одну из самых загадочных глубоководных рыб в мире.

Об этом пишет The Guardian.

Очевидцем редкого явления стал американский турист, случайно зафиксировавший на видео момент, когда длинное змеевидное тело рыбы появилось на поверхности. Длина рыбы составила чуть больше метра, хотя отдельные особи могут достигать 11-15 метров. Местные жители пытались вернуть ее в воду, но безуспешно.

В конце концов рыбу забрали морские биологи для дальнейшего исследования.

В разные годы селедочного королей находили на побережье перед мощными землетрясениями в Японии (2011) и Чили (2010), что дало основания для теорий об их способности предусматривать сейсмическую активность. Однако у ученых пока нет доказательств этой связи. Выдвигаются разные гипотезы: изменения океанических течений, колебания тектонических плит или даже повреждения рыб от подводных толчков.

Однако селедочный король – редчайший гость на поверхности Мирового океана, и его появление всегда привлекает внимание как ученых, так и местных жителей.

Напомним, российский рыбак Роман Федорцов привлек внимание социальных сетей, опубликовав видео с загадочным глубоководным существом.

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