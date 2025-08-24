- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 556
- Время на прочтение
- 1 мин
Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга
Аэропорт «Пулково» был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов.
В воскресенье, 24 августа самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines с российскими туристами вынужденно приземлился в Таллинне. Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге не смог принять рейс из-за атаки дронов.
Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на пресс-службу Таллиннского аэропорта.
Пресс-секретарь аэропорта Маргот Хольтс сообщила, что самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия.
После многочасового простоя в аэропорту самолет все же вылетел и направился в Санкт-Петербург.
По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллиннском аэропорту.
Напомним, в течение субботы, 23 августа, в ряде российских аэропортов перестали принимать и выпускать самолеты из-за атаки беспилотников
Сообщалось, что в аэропорту «Пулково» были задержаны и отменены десятки рейсов после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.