Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

Пассажирский самолет. Иллюстративное фото / © Bild

Реклама

В воскресенье, 24 августа самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines с российскими туристами вынужденно приземлился в Таллинне. Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге не смог принять рейс из-за атаки дронов.

Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на пресс-службу Таллиннского аэропорта.

Пресс-секретарь аэропорта Маргот Хольтс сообщила, что самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия.

Реклама

Аэропорт «Пулково» был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов.

После многочасового простоя в аэропорту самолет все же вылетел и направился в Санкт-Петербург.

По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллиннском аэропорту.

Напомним, в течение субботы, 23 августа, в ряде российских аэропортов перестали принимать и выпускать самолеты из-за атаки беспилотников

Реклама

Сообщалось, что в аэропорту «Пулково» были задержаны и отменены десятки рейсов после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.