Шольц готов поговорить с Путиным, но есть одно условие

Российский президент должен вывести войска с территории Украины.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Однако это имеет смысл только в том случае, если Путин предпримет шаги по урегулированию военного конфликта в Украине.
Такое заявление немецкий канцлер сделал во время встречи с гражданами в Бранденбурге, сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Шольц призвал главу Кремля сделать первый шаг к возможному мирному разрешению ситуации в Украине. "Он должен вывести войска", — сказал канцлер.
Таков был его ответ на вопрос о том, могут ли быть мирные переговоры по Украине. При этом Шольц добавил, что Путин не должен добиться успеха в своей цели силой аннексировать части соседней страны, и давление на него должно продолжаться.
Олаф Шольц также заверил Украину в помощи в защите от нападения России столько, сколько это будет необходимо.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине.
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