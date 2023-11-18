Шольц готов поговорить с Путиным, но есть одно условие

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Однако это имеет смысл только в том случае, если Путин предпримет шаги по урегулированию военного конфликта в Украине.

Такое заявление немецкий канцлер сделал во время встречи с гражданами в Бранденбурге, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Шольц призвал главу Кремля сделать первый шаг к возможному мирному разрешению ситуации в Украине. "Он должен вывести войска", — сказал канцлер.

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Таков был его ответ на вопрос о том, могут ли быть мирные переговоры по Украине. При этом Шольц добавил, что Путин не должен добиться успеха в своей цели силой аннексировать части соседней страны, и давление на него должно продолжаться.

Олаф Шольц также заверил Украину в помощи в защите от нападения России столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине.

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