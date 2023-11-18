Шольц готовий поговорити з Путіним, але є одна умова

Російський президент повинен вивести війська з території України.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий знову поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак це має сенс, лише у тому разі, якщо Путін зробить кроки для врегулювання військового конфлікту в Україні.
Таку заяву німецький канцлер зробив під час зустрічі із громадянами у Бранденбурзі, передає Sueddeutsche Zeitung.
Шольц закликав очільника Кремля зробити перший крок до можливого мирного вирішення ситуації в Україні. “Він має вивести війська”, — сказав канцлер.
Такою була його відповідь на запитання про те, чи можуть бути мирні переговори щодо України. При цьому Шольц додав, що Путін не повинен досягти успіху у своїй меті силою анексувати частини сусідньої країни, і тиск на нього повинен продовжуватися.
Олаф Шольц також вкотре запевнив Україну в допомозі в захисті від нападу Росії стільки, скільки це буде необхідно.
Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму виступі в Бундестазі пообіцяв подальше постачання зброї та фінансову підтримку Україні.
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