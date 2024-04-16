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Шольц призвал лидера Китая давить на РФ для прекращения ужасной войны

Шольц призвал лидера Китая давить на РФ для прекращения ужасной войны

Олаф Шольц и Си Цзиньпин / Фото: соцмережі

Си Цзиньпин говорит, что следует "охладить ситуацию".

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидера Китая Си Цзиньпина давить на Россию, чтобы она прекратила ее "бессмысленную" войну в Украине.

Об этом Шольц написал в соцсети X.

"Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин наконец-то прекратил свою бессмысленную кампанию, вывел свои войска и прекратил эту ужасную войну", – написал он.

Шольц заявил, что договорился с Си: Китай и Германия хотят "интенсивно и положительно" координировать усилия по содействию проведению конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций.

Во время переговоров в Китае Шольц сказал, что "российская агрессивная война против Украины и вооружения России оказывает очень значительное негативное влияние на безопасность в Европе", сообщил офис канцлера.

"Они напрямую затрагивают наши основные интересы", – сказал канцлер. В то же время Шольц добавил, что они "вредят всему международному порядку, поскольку нарушают принцип Устава ООН".

Что говорит Си

Напомним, Си озвучил четыре принципа урегулирования "конфликта в Украине". По словам лидера Китая, страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности и удерживаться от поиска корыстных целей", а также "охладить ситуацию и не подливать масло в огонь".

Китайский лидер также не стал обещать Шольцу, что примет участие в мирном саммите в Швейцарии, запланированном на июнь. Он уточнил, что поддержит такую международную конференцию, если она будет признана как Россией, так и Украиной.

Переговоры Шольца и Си продолжались более трех часов.

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